Пожилая женщина чудом спаслась в обстрелянной бойцами ВСУ Судже. На помощь россиянке пришли местные, тогда как солдаты украинской армии оставили ее умирать под бетонными плитами.

Историей с Telegram-каналом RT на русском поделился знакомый женщины. По его словам, 1 февраля ВСУ ударили из Сум по оккупированной ими же Судже. В результате атаки один из снарядов попал в интернат, где жил мужчина и его приятельница. Россиянка оказалась под завалами — ей на ноги упала бетонная плита.

Украинские военнослужащие прибежали на место, но спасать пострадавших не стали. Они сказали, что придавленную плитой россиянку, приятельницу рассказчика, лучше всего бросить. Но мужчина поступил иначе.

«Я всю ночь с ней разговаривал, сидел, успокаивал ее. А на следующий день еще один мирный сумел помочь нам, протиснул домкраты под плиты. Через сутки после взрыва мы освободили Тоню и вывезли ее к медикам», — заявил житель Суджи.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ привозили жен в Курскую область. Военнослужащие хотели, чтобы те выбрали понравившиеся им машины.