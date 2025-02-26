На несколько недель она выпала из жизни: участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую избили в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители разбираются в ситуации, при которой пострадала участница шоу «Голос» Анастасия Бучковская. На нее напал мужчина, который перепутал свою квартиру со студией вокала, где преподает исполнительница.

По данным Telegram-канал Mash на Мойке, петербуржец изрядно выпил в баре, после чего, как ему показалось, отправился домой. Однако вместо квартиры он попал в студию вокала и располагающийся рядом с ней салон красоты.

Мужчина подумал, что он находится дома и к нему вломились неизвестные. Он жестоко избил Бучковскую. Помогли девушке соседи. Они прибежали на шум и оттащили пьяницу.

После случившегося Анастасия написала заявление в полицию. Из-за нападения она на несколько недель выпала из жизни и прервала работу над музыкальным альбомом.

Ранее стала известна личность мужчины, избившего серебряного призера Европы по гребле. Им оказался охранник детского сада.