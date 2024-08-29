«На нем не было живого места»: родственники погибшего на фестивале бармена не верят в его естественную смерть

Восемь дней назад похоронили 34-летнего бармена Руслана Досаева, погибшего на музыкальном фестивале «Сигнал» в Калужской области. В деле о его смерти разбираются следователи, но с их выводами не согласны родственники мужчины.

Семья и знакомые до сих пор пребывают в шоке из-за увиденного на кладбище — на теле Досаева не было живого места.

«На нем просто не было живого места», — рассказала РИА Новости одна из девушек, которая присутствовала на церемонии прощания.

Близкие Руслана сняли его в гробу — все лицо мужчины было в гематомах и кровоподтеках. На ногах были видны следы от веревок или проволоки. Брат умершего утверждает, что его связали проводами от звукового оборудования.

По словам родственников мужчины, полиция отказывалась возбуждать уголовное дело. Из заключения судмедэкспертизы следует, что на теле погибшего не нашли серьезных травм, а при вскрытии не обнаружили повреждений внутренних органов. Причиной смерти указана остановка сердца.

Напомним, со слов брата погибшего, во время афтепати в ночь с 19 на 20 августа Руслан хотел познакомиться с девушкой. Однако у той оказался парень, который начал драку. К бармену подбежали трое человек и избили, связали шнурами. По другой версии, Досаева связали после того, как он стал приставать к посетителям. Будучи связанным, он потерял сознание и умер.