На момент вскрытия птица была жива: мужчина проглотил цыпленка, чтобы вылечить бесплодие, и умер

Необычный способ вылечиться от бесплодия избрал 35-летний житель Индии. Мужчина проглотил живого цыпленка, но в итоге умер, передает Scmp.

По данным СМИ, индиец потерял сознание после душа и ему вызвали скорую. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался. У него в горле, к удивлению патологоанатомов, обнаружили 20-сантиметрового живого птенца. Однако тот вскоре тоже умер.

«Это первый случай в моей карьере, когда я столкнулся с подобным, проведя более 15 000 вскрытий. Результаты шокировали нас всех», — поделился один из патологоанатомов.

Мужчина много лет безуспешно пытался завести детей с женой. Однажды он обратился за помощью к целителю, который практикует необычные обряды.

Ранее в Индии женщина случайно проглотила щетку во время чистки зубов. После этого ее экстренно госпитализировали.