Женщина случайно проглотила зубную щетку и попала в больницу

Жительница Индии случайно проглотила щетку во время чистки зубов и языка. 40-летняя женщина из города Пуна чудом избежала осложнений. Об этом сообщает Pune Mirror.

По данным источника, пострадавшая проглотила 20-сантиметровую щетку и обратилась в больницу. Врачи были удивлены и помогли даме. На вопрос о том, как такое произошло, она призналась, что «потеряла над собой контроль».

По словам гастроэнтеролога Абхиджита Карада, был большой риск повреждения внутренних органов таким жестким предметом, но опасных последствий удалось избежать. Специалисты вытащили зубную щетку без вреда для желудка и пищевода.

«Это чрезвычайно редкое явление: в мире зарегистрировано менее 30 подобных случаев. Обычно они связаны с пациентами, страдающими психическими заболеваниями, такими как шизофрения, булимия или анорексия», – объяснил врач.

Но специалист отметил, что жительница Индии была здорова и вменяема, так что случай считают удивительным.

Ранее мы писали о том, что мальчик попал в больницу с семисантиметровой иглой в мочеиспускательном канале.