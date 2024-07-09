На место вызвали силовиков: мужчина бегал по улице с топором, преследуя детей

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, о котором сообщили им жители Междуреченска. По их словам, некий мужчина чуть не зарубил топором детей на улице, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

В полицию поступила информация о вооруженном гражданине, который преследовал несовершеннолетних. Неизвестный держал в руке топор и гнался за детьми. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

На место случившегося уже выехали силовики. Также СУ СК по Кемеровской области уже организовало проверку, на основании результатов которой будет принято соответсвующее процессуальное решение.

Ранее в Красноярском крае мужчина получил 19 лет колонии за убийство. Он расправился с шестилетней девочкой, орудуя топором.