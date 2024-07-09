«Говорил, что монстров надо истреблять»: жителя Красноярского края признали виновным в убийстве девочки

59-летний житель деревни Тагара Красноярского края признан виновным в убийстве шестилетней девочки. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, в сентябре прошлого года к осужденному пришла в гости соседка с шестилетней дочерью. Взрослые начали распивать алкоголь, и уже поздно вечером девочка попросила маму пойти домой.

Мужчина вышел из себя из-за поведения ребенка: на глазах у матери он выволок ее на деревянный настил ограды дома, повалил на землю и ударил обухом топора не менее трех раз по затылку. Женщина пыталась защитить дочь своим телом, но пострадала сама.

Девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы по пути в больницу.

«Он говорил что-то про то, что монстров надо истреблять. Сказал, что надо ударить дочь по голове два раза и если она выживет, то она монстр. Я плакала и умоляла не убивать», — говорила в показаниях женщина.

Мужчина отрицал свою вину к произошедшему, утверждая, что ребенка убила мать. Но прокурор представил исчерпывающие доказательства, которые убедили суд присяжных в причастности сельчанина к преступлению.

Виновному назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу матери погибшей взыскан моральный вред в размере 2 млн руб.

Ранее мать четырехмесячной девочки объяснила, зачем убила малышку.