На место вызвали полицию: многодетная мать побила грудничка и чуть не устроила драку с прохожими

В Благовещенске местные жители стали свидетелем жестокого обращения матери с ребенком. Женщина побила грудничка, который лежал в коляске и никак не мог успокоиться, передает Telegram-канал Readovka.

Россиянка, как пишут журналисты, вероятно, не выдержала детского плача и стала агрессивно себя вести. Кадры жестокого обращения с младенцем попали на видео.

В ролике мать зажимает грудничку рот, сдавливает голову, а в конце начинает сильно трясти и бить его. Один и старших детей женщины попытался помочь успокоить младенца, но получил по рукам.

На происходящее обратили внимание прохожие. С одним из них мать чуть не устроила драку. На место вызвали сотрудников полиции, но жительница Благовещенска к тому времени уже успела скрыться.

По информации СМИ, женщина воспитывает пятерых детей. Многодетная мать нигде не работает и выпивает.

Ранее в Ленинградской области жестоко избили шестилетнего ребенка. В нанесении побоев несовершеннолетнему подозревают его тетю-опекуна.