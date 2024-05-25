На месте дежурят скорая и пожарные: у засевшего в квартире стрелка из Петербурга может быть заложница

Сотрудники полиции и экстренных служб работают на месте стрельбы в Невском районе Санкт-Петерурга. У мужчины, который открыл огонь из своей квартиры, в заложниках может находиться жена.

Информацией об это поделился Telegram-канал Фонтанка SPB Online. По данным СМИ, очевидцы сообщили о нахождении в квартире стрелка на Народной улице супруги. Женщину, по мнению людей, могут удерживать в заложниках.

Стрельба началась после конфликта. Вооруженный мужчина открыл огонь по знакомому, который сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте.

Затем петербуржец забаррикадировался дома и стал вести стрельбу по прибывшим на место полицейским. Один из стражей порядка, как утверждалось ранее, получил ранение. Место, где засел вооруженный мужчина, оцеплено.