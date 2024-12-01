Жених бросил 25-летнюю дочь актера Ивана Охлобыстина накануне свадьбы

25-летняя дочь актера Ивана Охлобыстина Варвара осталась без жениха накануне свадьбы. 31-летний парикмахер Максим Захаров сбежал от невесты за неделю до бракосочетания.

Подробности случившегося Охлобыстин раскрывать не стал, однако актер никогда не скрывал, что избранник Варвары ему сразу не понравился.

«Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, все остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то», — сказал актер в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Актер также не стал отрицать, что если бы встретил несостоявшегося зятя, то живого места на нем бы не оставил. При этом дочь попросила отца не вмешиваться в ее личную жизнь, она искренне верила жениху и даже успела вложить деньги в развитие его бизнеса.

Иван Охлобыстин надеется, что дочка встретит отвязного рок-музыканта и проживет с ним долгую и счастливую жизнь.

Ранее стало известно, что Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз. 27-летняя дочь Евдокия объявила о беременности.