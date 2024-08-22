На лечении в Москве: десантник Бато спас жизни 11 срочникам в Курской области и получил ранение

Столичные врачи оказывают необходимую помощь десантнику Бато, который получил ранение в Курской области. Боец пострадал, когда спасал жизни солдат-срочников, передает Telegram-канал Святоша Вещает.

На днях в Сети опубликовали видео, на котором боец выводит из окружения российских срочников. Ребята едва не стали жертвами ВСУ, но Бато помог им добраться до безопасного места.

При этом сам десантник пострадал. При отходе он получил ранение. В полевых условиях Бато не удалось оказать необходимую помощь, поэтому его доставили из Курской области в Москву. Он уже попадал в столичный госпиталь из зоны СВО.

Ранее жительница Суджи в Курской области заявила, что бойцы ВСУ расстреливали мирных людей в машинах. На глазах очевидицы убили женщину.