На лечение модели Ковальчук, искалеченной в Дубае, потратили 10 млн рублей

Лечение украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли со множественными переломами на обочине в Дубае, обошлось ее близким уже в 10 млн рублей. Об этом сообщила знакомая пострадавшей в беседе с aif.ru.

20-летняя модель была найдена в тяжелом состоянии после того, как восемь дней не выходила на связь с родителями. Перед своей пропажей она общалась с мамой и говорила, что задержится в отеле, куда ее пригласили на вечеринку. Родственники девушки предполагают, что она могла находиться в рабстве у шейхов.

Сейчас Мария все еще лежит в больнице, куда ее доставили с переломами рук, ног и позвоночника.

«Думаю, там счет уже давно перевалил за 10 миллионов рублей», - высказалась знакомая модели о ее лечении.

Отметим, что случай Марии может не попадать под страховой. Представитель страховой компании заявил, что, если у девушки был алкоголь в крови, то выплаты на ее лечение выделять не будут. Также она не получит деньги, если это все-таки была попытка суицида.

Ранее появилась информация, что российские модели боятся ехать в Дубай после истории Ковальчук.