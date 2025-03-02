На лбу образовалась огромная шишка: женщина попала под грузовой поезд и выжила

Следственно-оперативная группа прибыла на место в Перми, где грузовой поезд сбил женщина. В результате случившегося россиянка выжила. Из травм, по предварительным данным, у нее огромная шишка на лбу, передает Ura.ru.

Жительница Перми переходил железнодорожные пути в неположенном месте в районе легкоатлетического манежа «Спартак». Машинист состава увидел женщину и посигналил ей, чтобы избежать трагедии, но затормозить не успел.

«Вроде бы живая, на лбу огромная шишка. Она переходила ж/д пути в неположенном месте, машинист сигналил ей, но не успел затормозить. Он же вызвал скорую помощь», — рассказали очевидцы.

О состоянии пострадавшей пока не известно. Журналисты направили запрос по этой теме в региональный минздрав.

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