Думала, что это решит проблему: озвучена причина побега Алины Горбачевой

Недавно фанатов фигурного катания потрясла новость о побеге 16-летней Алины Горбачевой. Тренер спортсменки Софья Федченко в беседе с изданием Sport24 призналась, что во всем случившемся винит себя.

Перед своим исчезновением фигуристка сильно поссорилась с Федченко. Девочку сутки искали по всей столице, и нашли ее в кинотеатре. Юная спортсменка жила в квартире наставницы, поскольку ее дом находился рядом с местом тренировок. Причем после побега Горбачевой Софья Федченко предложила матери девочки тоже пожить у нее, пока все эмоции не утихнут.

По словам тренера, причиной конфликта стал возможный переезд Алины к родным. Софья занимается воспитанием девочки с 12 лет.

«Мы же не успели договорить перед льдом. Получилось, что ситуация не решена, и вопрос переезда повис в воздухе. Алина сказала, что в тот момент подумала, если убежит, то и переезжать никуда не надо», – пояснила Федченко.

Однако потом, как утверждает наставница, фигуристка поняла, что сделала только хуже, и начала переживать, что Федченко точно больше не согласится отвечать за нее.

Ранее мы писали, что пятилетний мальчик сбежал из детского сада в Красноярске. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.