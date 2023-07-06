На Кубани пьяная мать регулярно избивала 3 детей и не давала лекарства ребенку с диабетом

В Краснодарском крае у матери изъяли троих детей за систематические издевательства. Женщина избивала их, а одному из детей не давала лекарства, хотя у него сахарный диабет. Об этом сообщает Телеграм-канал Kub Mash.

По данным источника, россиянка наносила удары по несовершеннолетним часто в нетрезвом состоянии. Причем провинность могла быть самая небольшая. Один из ребят при этом страдал от заболевания, при котором нужно регулярно колоть инсулин, но родительница этим не занималась. Поэтому, чтобы не умереть, ребенку приходилось самому доставать препараты, когда ему становилось плохо.

Когда историю о происходящем в семье придали огласке, детей у женщины забрали. Сейчас они находятся в реабилитационном центре, пока сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в Новосибирской области очнулся школьник, который подвергся нападению одноклассников. Мальчик получил 70 ножевых ранений, но смог выжить. После того, как подросток вышел из комы, он рассказал, что на самом деле произошло в тот злополучный день, и озвучил причину, по которой его избили.