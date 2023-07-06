«Избивали, пытались отрезать нос»: выживший после 70 ножевых ранений подросток рассказал, как все было

В Новосибирской области очнулся школьник, поступивший в больницу после жестоко нападения. Подросток получил 70 ножевых ранений, но смог выжить. Впервые после случившегося он дал комментарий и рассказал о том, как все произошло. Его слова опубликовали в паблике во «ВКонтакте» «АСТ-54».

Напомним, что мальчик едва не умер в селе Плотниково от рук двух одноклассников. Они избили его, а после оставили около моста. Спасти школьника удалось благодаря местным жителям, которые заметили его по пути на электричку. В клинику пострадавший поступил с пробитым черепом, сломанными руками и изуродованным лицом.

В коме несовершеннолетний пациент провел до 1 июля. После пробуждения он опроверг информацию, что нападение на него было совершено из-за девушки. По его словам, виной всему деньги, которые он одалживал ранее.

«Один был с ножом, другой с камнем, избивали, пытались нос отрезать. Я одному из них нос сломал, когда пытался отбиться, после этого они еще сильнее на меня набросились», - признался мальчик.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается, как нормальное. Он весь перебинтован, но уже начинает немного ходить.

Ранее в Бурятии группа подростков набросилась и избила сверстницу. Нападавшие пинали девочку, таскали за волосы и снимали все это на камеру.