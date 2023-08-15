На Кубани пришедшие на разборки к могильщику мужчины были убиты и похоронены

Под Краснодаром, в Новопавловске, двое друзей отравились на разборки к могильщику и больше не вернулись. Вместе с товарищами работник кладбища убил мужчин, а после выполнил свою работу, закопав тела. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, 37-летний местный житель приревновал свою девушку и решил проучить конкурента на сердце любимой, которую просто обожал. Убивать его россиянин не собирался, хотел лишь предупредить, что ему лучше не лезть в их отношения. Взяв своего 21-летнего приятеля, он отправился к сопернику в квартиру. Однако тот оказался не один – с ним было еще двое коллег.

Поняв, что гости пришли не просто разговаривать, могильщик с товарищами вступили в драку, в ходе которой и убили пришедших мужчин. После этого они погрузили тела в машину, вывезли в лес и профессионально закопали. Но свежую могилу довольно быстро обнаружили местные. Так и стало известно о преступлении. Всех троих могильщиков задержала полиция. Проводится расследование.

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