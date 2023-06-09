На Кубани 13-летняя девочка собиралась замуж за 66-летнего мужчину, но браку помешала мать

В Краснодарском крае 66-летний мужчина познакомился со школьницей и запланировал с ней свадьбу. Однако помешала 44-летняя мать: она написала заявление в полицию. Мужчину обвинили в педофилии, и он покончил с собой.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям о развратных действиях и половом сношением с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Мужчина хотел все исправить, но не получилось.

Погибший – бывший подполковник полиции. Девочка призналась, что была не жертвой, а собиралась в жены.

Три дня назад она сообщила мужчине, что отношениям пришел конец и попросила не приходить. На этом настояла мать школьницы.

Подробности трагедии сообщил Telegram-канал Mash.

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