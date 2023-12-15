На концерте Гуфа произошла потасовка с травмами: полиция проводит проверку

Полиция начала расследование после инцидента, произошедшего во время концерта рэпера Гуфа в Москве. Одна из зрительниц была госпитализирована с серьезными травмами, включая черепно-мозговую травму и перелом костей лица. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, неизвестный мужчина атаковал 30-летнюю фанатку во время выступления артиста. Девушка из Хабаровска пришла на концерт вместе с подругой, и в толпе произошел конфликт с агрессивным мужчиной. Пытаясь заснять происходящее на камеру, пострадавшая получила сильный удар в лицо, в результате чего у нее разбилось мобильное устройство.

С поставленными диагнозами сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма и перелом скуловой кости девушку доставили в больницу имени Иноземцева. В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают нападавшего.

Ранее мы писали о том, как в Москве женщину с ребенком госпитализировали после того, как на них упала оконная рама с высоты 20 этажа. Мать с малышом в коляске были около дома на улице Герасима Курина. Они стояли на месте, когда вдруг на голову женщине упала рама со стеклом. Отмечается, что пострадала не только жительница, но и ее годовалый ребенок. Женщина и девочка были госпитализированы. В Сети появилось видео инцидента.