На кладбище Петербурга грабитель сломал женщине руку и отнял у нее карту в фитнес-клуб

На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга грабитель сломал женщине руку и отнял у нее карту в фитнес-клуб. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, мужчина с бородой и в черном спортивном костюме пытался вырвать у местной жительницы сумку и случайно сломал ей руку. В сумке находились различные карты, в том числе и в фитнес-клуб, мобильный телефон и 200 рублей. Общая сумма ущерба составила почти пять тысяч рублей.

56-летняя потерпевшая после посещения кладбища обратилась за помощью в травмпункт. Проведя тщательный осмотр, врачи диагностировали у нее перелом руки и отправили в местную больницу. После того, как женщину отпустили на амбулаторное лечение, она пришла в полицию и заявила о нападении.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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