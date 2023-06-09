На картофельном поле Петербурга мужчина поругался с пенсионеркой и переехал ее на машине

На картофельном поле Петербурга мужчина поругался с пенсионеркой и несколько раз переехал ее на машине. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, конфликт произошел в сентябре 2022 года. Тогда местный житель приехал на поле, на котором пожилая женщина собирала урожай. В чем причина ссоры — неизвестно, однако после выяснения отношений злоумышленник сел в автомобиль и неоднократно переехал пенсионерку: при первом ударе она упала на бок, но водителю этого оказалось мало. Он отъехал и вновь нажал на газ.

«Он проехал по ее спине и левой руке, сломав жертве позвоночник», — сообщил инсайдер.

По информации СМИ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 8 июня водителя авто, ранее судимого, задержали.

Также сообщалось о том, что в Иркутской области нетрезвый водитель дважды переехал 19-летнюю девушку на парковке кафе. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой в Санкт-Петербурге девушка сбежала от сломавшего ей челюсть сожителя.