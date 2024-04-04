На камеру попал силуэт неизвестного мужчины: СК расследует исчезновение спортсменки в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов расследуют исчезновение 21-летней спортсменки в Республике Дагестан. Девушка пропала после соревнований по боксу. Родители россиянки считают, что ее могли похитить, передает РИА Новости.

Анна Цомартова исчезла в феврале. После проигрыша в боксерском поединке с более опытной спортсменкой она ушла гулять и не вернулась. Телефон девушка с собой не брала.

По прошествии некоторого времени Анна попала в объективы камер видеонаблюдения. Они засняли, как боксерша спускается к берегу и идет к морю.

Поиски спортсменки в районе исчезновения не принесли никаких результатов, поэтому правоохранители возбудили дело по статье «Убийство». Расследованием случившегося заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Следователи рассматривают несколько версий. Однако родственники Цомартовой считают, что девушку похитили. Они рассказали журналистам про силуэт мужчины на камерах, который некоторое время преследовал спортсменку по пляжу.

Ранее в Приморском крае сотрудники МЧС завершили поиски шестилетнего мальчика. Несовершеннолетнего нашли замерзающим в лесу.