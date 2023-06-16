На Камчатке компания подростков устроила погром на сельском кладбище. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, инцидент произошел 13 июня. Тогда юноша 2009 года рождения и его более старшие подруги свалили на землю 15 надгробий. Правоохранительные органы быстро нашли подростков, однако никого из них привлечь к ответственности не удалось из-за возраста.

Как сообщает СМИ, материалы проверки, инициированной в их отношении, будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки нарушителей на профилактический учет.

Ранее мы писали о том, что в Нижегородской области подросток заболел и умер в лагере. Подробности смотрите в этой статье.