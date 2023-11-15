«На губах была пена»: женщина без одежды бегала около гимназии и стучалась в машины

В Самаре женщина без одежды напугала весь город своим странным поведением. Она бегала по улицам и кричала, ее заметили около гимназии. Об этом сообщает издание 63.ru.

По данным источника, инцидент произошел 15 ноября. Очевидцы сообщили сотрудникам скорой помощи о том, что по улице Лукачева бегает абсолютно обнаженная женщина и кричит, чтобы все скрылись оттуда. Рядом располагалось учебное заведение. Жительница попыталась попасть в школу, а потом стучалась в машины и гаражи.

«Женщина кричала, чтобы люди убегали. У нее на губах была пена», – отметил очевидец.

Журналисты связались с правоохранителями, которые подтвердили, что такой случай действительно был. По их словам, женщину со странным поведением забрали в больницу на машине скорой помощи. Что с ней произошло и что послужило причиной ее поведения, пока не известно.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге водитель такси протащил по асфальту беременную пассажирку. Местная жительница оказалась в больнице после поездки на такси. В медицинское учреждение ее доставили с синяками и ссадинами. По словам женщины, она поставила одну ногу в такси, и машина поехала.