На голове видны следы удара топором: стоящего на коленях мужчину обнаружили мертвым в частном доме

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства двух мужчин в Ленинградской области. Один из них был обнаружен стоящим на коленях, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Стражи порядка узнали о случившемся от женщины, которая пришла в дом к знакомым в поселке Лужки. Она нашла в одной из комнат тело первого мужчины. Труп по какой-то причине стоял на коленях. В области головы были видны следы от удара топором. Предполагаемое орудие убийства лежало рядом.

Труп второго мужчины лежал на заднем дворе доме. Подробности смерти гражданина не уточняются. В настоящий момент следователи разбираются в деталях загадочной смерти двух жителей поселка.

Ранее стали известны подробности убийства в одном из ресторанов Северной столицы. Оказалось, что обвиняемый мог застрелить друга из-за долга в 7 миллионов рублей.