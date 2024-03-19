Были друзьями, планировали совместный бизнес: выяснились мотивы убийства в ресторане Петербурга

Стал известен возможный мотив убийства в ресторане Петербурга. Выяснилось, что мужчина мог убить друга из-за взятых в долг 7 млн рублей.

Подробности приводит сайт 78.ru.

Издание пишет, что мужчины планировали общий бизнес: убитый взял несколько миллионов в долг у друга. Из-за проблем с бизнесом деньги предстояло вернуть. На встрече в заведении на Московском проспекте мужчины обсуждали этот вопрос. Но не смогли договориться по срокам возврата всей суммы. Из-за этого один из них достал оружие и застрелил приятеля.

Мать стрелявшего заявила, что первым оружие достал убитый. Она подтвердила факт дружбы между мужчинами, но причина конфликта женщине неизвестна.

Ранее мужчин связывали бизнес по строительству жилых и нежилых помещений и компания по оценке рисков и ущерба.

Напомним, 18 марта один из предпринимателей застрелил друга из травматического пистолета. Тот скончался на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стрелявший задержан.

19 марта сообщалось, что в Ленинградской области таксиста изрезали и оставили умирать в машине. Его тело нашли полицейские.