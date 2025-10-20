На голове был черный платок: выяснились подробности о женщине, разорванное тело которой нашли в Перми

Женщина, разорванное на части тело которой нашли в центре Перми, воспитывала троих детей. Об этом агентству URA.RU сообщил источник.

Тело россиянки нашли днем 20 октября на территории жилого комплекса. Верхнюю одежду умершей и ее сумочку обнаружили на 23 этаже дома. Там же лежал паспорт.

Погибшая проживала в микрорайоне Крохалева. По информации собеседника, женщина могла приехать в центр оттуда.

«Она была одета во все черное, на голове тоже был черный платок», — добавил собеседник.

Ранее в Перми похоронили погибшую на заборе у бара женщину. На церемонию не пришла подруга, которая отдыхала с ней в заведении в день трагедии.