На голове был черный платок: выяснились подробности о женщине, разорванное тело которой нашли в Перми
Женщина, разорванное тело которой нашли в Перми, воспитывала троих детей.
Женщина, разорванное на части тело которой нашли в центре Перми, воспитывала троих детей. Об этом агентству URA.RU сообщил источник.
Тело россиянки нашли днем 20 октября на территории жилого комплекса. Верхнюю одежду умершей и ее сумочку обнаружили на 23 этаже дома. Там же лежал паспорт.
Погибшая проживала в микрорайоне Крохалева. По информации собеседника, женщина могла приехать в центр оттуда.
«Она была одета во все черное, на голове тоже был черный платок», — добавил собеседник.
