На глазах у всех: пара из Нижнего Новгорода занялась сексом на открытом балконе средь бела дня

В Нижнем Новгороде пара решила заняться сексом прямо на балконе дома. Это не осталось незамеченным от соседей. Они сняли любовников на камеру и опубликовали видео в Сети. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости и точка. Нижний Новгород».

По данным источника, все произошло в районе площади Сенной. Мужчину и женщину не смутило, что их в дневное время суток могут увидеть соседи, прохожие и даже дети.

Автор видео поделился своими возмущениями с другими пользователями Сети. Начался спорт. Нашлись те, кто встал на защиту любвеобильной парочки. Некоторые написали, что они находятся практически у себя дома, поэтому осуждать их не за что.

Доля негатива досталась и автору ролика. Многие отметили, что интимное занятие пары на балконе не надо было снимать на камеру. А тем более выкладывать в соцсети.

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