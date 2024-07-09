На глазах у отца: короткий переход ж/д путей оборвал и без того короткую жизнь 10-летней кубанки

В Краснодарском крае несовершеннолетняя девочка погибла под колесами поезда. Школьница переходила железнодорожные пути вместе с отцом в неположенном месте, передает Telegram-канал Kub Mash.

По данным СМИ, трагичный случай произошел на станции «Полтавская». Мужчина решил сократить путь и вместе с дочкой начал переходить железную дорогу в неположенном месте.

В это время по путям двигался поезд. Машинист состава, увидев нарушителей, стал подавать звуковые сигналы. Затем он попытался прекратить движение, но избежать наезда все-таки не смог.

В результате десятилетняя девочка погибла под колесами поезда. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели несовершеннолетней, сопровождаемой отцом.

Ранее пассажира поезда высадили на штырь и оставили дожидаться скорую. Молодой человек сошел на станции по команде проводника.