На фоне слухов, что РФ якобы пытается сорвать ЧМ-2030: российского дипломата и его жену избили в Марокко

Сотрудник дипломатического ведомства из России в Марокко и его супруга пострадали в результате нападения таксистов. Мужчины избили их на фоне слухов о попытке Москвы помешать проведению Чемпионата мира по футболу в африканской стране, передает Telegram-канал Mash.

Дипломат повстречал таксистов возле отеля в Касабланке. Они предложили россиянину свои услуги, но тот отказался, так как уже воспользовался интернет-сервисом. Разгневанные мужчины стали провоцировать конфликт. А когда они услышали российскую речь, то вовсе напали на пару.

Досталось и таксисту интернет-сервиса, который приехал за россиянами. Разъяренную толпу удалось разогнать сотрудникам отеля. В итоге дипломату и его супруге была оказана медицинская помощь, а их обидчиков задержала местная полиция. Помимо этого, в Касабланке ввели режим повышенной боевой готовности.

Ранее пьяные турки избили туристов из РФ. Россияне возвращались в пятизвездочный отель поздно вечером и подверглись нападению.