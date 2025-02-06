Акула прокусила россиянке руку на Мальдивах: подробности нападения

На Мальдивах акула напала на 44-летнюю россиянку и прокусила ей руку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 44-летняя россиянка отправилась на экскурсию покупаться в океане. Когда женщина прыгнула в воду, то гид начал указывать ей на стаю акул, чтобы сфотографироваться с ними, схватил ее за руку и поплыл к хищницам.

По словам пострадавшей, местный настолько сильно тащил ее к хищникам, что она начала захлебываться водой и барахтаться, ударив по одной из акул рукой. Внезапно женщина почувствовала укус: она схватилась за окровавленную руку и отплыла обратно к лодке. Россиянка не стала паниковать и спокойно перебинтовала себе руку, чтобы не пугать остальных отдыхающих.

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