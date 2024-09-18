«На эмоциях ударил»: родные заступились за подростка, обвиненного в нападении на девочку с Урала

Знакомая девочки, которая пережила покушение на Урале, заявила, что напавший парень был тихим и замкнутым человеком, который бы не решился на страшное преступление. Напомним, что 12-летняя девочка пропала в Свердловской области, а после ее нашли в поле с травмой головы. В нападении обвинили подростка, который якобы ударил ее по голове.

Как сообщает «Российская газета», у знакомых и членов семьи парня есть альтернативная версия случившегося. Родные считают, что он только хотел припугнуть девочку.

«Софья побежала на Павла, и он на эмоциях ударил ее камнем, из-за чего она упала и потеряла сознание», – говорят они.

А приятельница семьи пострадавшей отзывается о подростке, как о тихом и замкнутым человеке, у которого не хватило бы смелости совершить страшное преступление.

СМИ пишут, что в тот день парень оставил девочку, а сам присоединился к ее поискам с другими. Одни говорят, что он не хотел вызывать подозрений, а другие объясняют его поступки испугом за пострадавшую.

На данный момент она находится в больнице, за жизнь девочки борются врачи. А расследование продолжается.

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