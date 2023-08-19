«На дорогах бьются, теперь и на воде еще»: мужчина погиб при столкновении двух лодок у турбазы

Транспортная авария на воде привела к гибели мужчины в Самарской области. У турбазы произошло столкновение двух лодок. Позже в поврежденном плавсредстве заметили труп, прикрытый и уложенный лицом вниз, пишет kp.ru.

Сообщение о гибели мужчины поступило днем в субботу, 19 августа. Недалеко от берега озера Мастрюки две лодки столкнулись при повороте. Один из мужчин, управлявших судами, получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара он скончался на месте. Вместе с ним в лодке находились женщина и ребенок. В результате они выжили. Что стало с теми, кто сидел во втором плавсредстве, неизвестно.

Столкнувшиеся лодки пришвартовали к берегу. В той, у которой повреждено ветровое стекло и левый бок, лежало тело мужчины. Его уложили лицо вниз и прикрыли, чтобы не напугать отдыхающих.

Жители региона прокомментировали случившееся в социальных сетях. По их словам, лодки часто гоняют по воде в районе турбазы.

«Вот и отдохнули. На дорогах бьются, теперь и на воде еще», — пишут в соцсетях самарцы.

Ранее в Нижнем Тагиле женщина с ребенком попали под катер. За штурвалом плавсредства, по предварительной версии, находился пьяный мужчина.