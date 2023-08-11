На донышке: тела злоупотреблявших алкоголем петербуржцев и остатки розовой жидкости нашли в квартире

Мужчина и женщина погибли при невыясненных обстоятельствах в Петергофе. По предварительным данным, пара вела маргинальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. При осмотре в квартире петербуржцев нашли странную жидкость, передает kp.ru.

Трупы мужчины и женщины в квартире на улице Бородачева обнаружил молодой человек, который приходится сыном погибшей. Он пришел проведать мать и наткнулся на тело ее сожителя. Через некоторое время на указанный адрес приехали сотрудники правоохранительных органов. Они продолжили осмотр помещения и нашли тело 52-летней хозяйки, которой должно было исполниться 53 года через три дня.

Пара, по данным источника, вела маргинальный образ жизни: погибшие петербуржцы злоупотребляли алкоголем. Молодой человек не знал сожителя матери.

Для установления точной причины смерти трупы направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Предполагается, что мужчина и женщина могли отравиться розовой жидкостью, остатки которой нашли в квартире с покойными.

Ранее в Москве 15-летняя девочка умерла в больнице после употребления неизвестного наркотического вещества. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.