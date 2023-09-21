На дне торчат штыри: девочка провалилась в колодец и получила серьезные травмы

Десятиклассница серьезно пострадала в результате падения в канализационный колодец в Челябинске. На дне ямы находились штыри. Девочка чудом избежала гибели и получила травмы, передает 74.ru.

Мама несовершеннолетней рассказала журналистам о случившемся. По словам женщины, ее дочь возвращалась из школы домой и в какой-то момент провалилась в колодец, который располагается на пешеходной дорожке. По счастливому стечению обстоятельств, ученица 10 класса не достала дна ямы — из него торчали металлические штыри.

В результате падения несовершеннолетняя получила серьезные травмы, ударившись об ободок люка. Пострадавшей пришлось вызывать скорую. В больнице школьницу прооперировали. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Случившееся, по словам женщины, отразилось не только на здоровье девочки, но и на ее психологическом состоянии. Мать школьницы намерена обратиться с заявлением в полицию.

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