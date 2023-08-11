«На детях ни царапинки»: самосвал раздавил микроавтобус с семьей в Петербурге

В Петербурге самосвал с песком раздавил микроавтобус с семьей. Бабушка скончалась, мать прооперирована, а на детях не было ни царапинки.

Подробности ДТП сообщает сайт kp.ru.

Авария произошла днем 10 августа. Самосвал с парой тонн песка опрокинулся на бок и раздавил кабину попутного транспортного средства.

22-летний водитель большегруза отделался переломом ноги. Предварительно, он не справился с управлением при съезде с Кольцевой автодороги и столкнулся с опорой, после чего опрокинулся на микроавтобус.

Водители других машин остановились и кинулись спасать пассажиров. Они увидели сзади двух братьев близнецов 7 лет и их сестру-третьеклассницу.

Бабушка сидела во втором ряду, она скончалась. Мать не шевелилась, она была за рулем. Несовершеннолетние смогли назвать телефон дедушки, чтобы сообщить о ДТП. Отцу дозвонились позже – он вылетал в Петербург из командировки.

Известно, что семья возвращалась домой с дачи.

Помогавшая малышам женщина рассказала: «На детях вообще не было ни царапинки». Они рассказали, что мама всегда пристегивала – это и спасло детям жизнь.

Ранее певица Лада Дэнс попала в ДТП. Она была госпитализирована на вертолете. После случившегося артистка решила подать в суд, чтобы взыскать с транспортной компании, перевозившей ее в тот день, 12 млн рублей. Перевозчик предложил вариант мирного урегулирования вопроса.