На детской площадке в Санкт-Петербурге мужчина избил 10-летнюю одноклассницу своей дочери

В Санкт-Петербурге мужчина избил 10-летнюю одноклассницу своей дочери. Об этом сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошел 15 мая на детской площадке. Тогда мужчина внезапно схватил девочку за волосы и стукнул по голове. После этого школьнице потребовалась госпитализация.

Медицинские сотрудники диагностировали у потерпевшей черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей затылочной области. На данный момент врачи проводят обследование на наличие сотрясения мозга у ребенка, а правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

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