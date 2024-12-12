На Дальнем Востоке женщине по ошибке удалили 16 зубов

В Хабаровске местной жительнице по ошибке удалили 16 зубов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в октябре прошлого года женщина обратилась в стоматологическую клинику для лечения и протезирования ротовой полости. Пациентке удалили 16 зубов и поставили протезы. Со временем у жительницы Хабаровска возникли сильные осложнения и боли. Женщина уточнила, что неоднократно обращалась в стоматологию, где ей делали протезирование, однако проблемы не устранялись, а дискомфорт усиливался.

Тогда женщина обратилась в другую клинику. В новом медцентре врачи рассказали, что необходимости в удалении 16 зубов не было, а способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям пациентки.

Узнав это, россиянка обратилась в суд и выиграла его. С клиники взыскали денежные средства, штраф и компенсацию морального ущерба в пользу потерпевшей в размере одного миллиона рублей.

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