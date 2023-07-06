«Диагноз очень тяжелый»: близкие Светланы Светличной подтвердили слухи о плачевном состоянии актрисы
Невестка Светличной озвучила официальный диагноз и подтвердила, что актриса тяжело больна.
Фото: Ivanov Sergey/East News
Актриса Светлана Светличная тяжело больна. Официальный диагноз 83-летней знаменитости раскрыла ее невестка Ольга Ивашова.
Оказалось, что слухи о плачевном состоянии Светличной – правда. По словам родственницы, иногда актриса бросается на людей.
Когда наступают «просветы», звезду «Бриллиантовой руки» забирают домой из клиники – остальное время она находится там.
«У нее официальный диагноз «болезнь Альцгеймера», это деменция, инвалидность первой группы. Это психиатрический диагноз, очень тяжелый», - сообщила она.
Невестка добавила, что данная болезнь у всех протекает по-разному, «но результат всегда один». Когда Светличной становится лучше, она находится дома, при ухудшении ее помещают в клинику.
Ранее сообщалось о нападении актрисы на медсестру. Подруга Светличной говорила, что знаменитость, действительно, мучается в связи с состоянием.