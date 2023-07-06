«Диагноз очень тяжелый»: близкие Светланы Светличной подтвердили слухи о плачевном состоянии актрисы

Актриса Светлана Светличная тяжело больна. Официальный диагноз 83-летней знаменитости раскрыла ее невестка Ольга Ивашова.

Оказалось, что слухи о плачевном состоянии Светличной – правда. По словам родственницы, иногда актриса бросается на людей.

Когда наступают «просветы», звезду «Бриллиантовой руки» забирают домой из клиники – остальное время она находится там.

«У нее официальный диагноз «болезнь Альцгеймера», это деменция, инвалидность первой группы. Это психиатрический диагноз, очень тяжелый», - сообщила она.

Невестка добавила, что данная болезнь у всех протекает по-разному, «но результат всегда один». Когда Светличной становится лучше, она находится дома, при ухудшении ее помещают в клинику.

Ранее сообщалось о нападении актрисы на медсестру. Подруга Светличной говорила, что знаменитость, действительно, мучается в связи с состоянием.