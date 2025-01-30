На борту разбившегося в США самолета могли находиться российские фигуристы. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна.

Закарян сообщил, что на разбившемся недалеко от Вашингтона самолете могли быть российские фигуристы. Он не стал уточнять имена возможных жертв.

«Пока узнаём, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», — рассказал он.

Напомним, трагедия произошла в небе над Вашингтоном в ночь на 30 января. В небе столкнулись пассажирский самолет, на котором находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа и военный вертолет. Самолет разломился на две части и рухнул в реку Потомак. Предварительная причина крушения — ошибка диспетчера.

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