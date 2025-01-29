12-летнюю девочку-вундеркинда Алису Теплякову обвиняют в избиении двух школьниц

Девочку-вундеркинда Алису Теплякову, которая уже в 9 лет стала студенткой МГУ, подозревают в нападении на двух школьниц. По данным источника Telegram-канала Timofeevna tut, подросток якобы избила детей, и их родители обратились в полицию.

Предварительно, драка произошла в раздевалке спортивной школы. Мама одной из пострадавших девочек рассказала, что по факту нанесения побоев ведется разбирательство. Также источник сообщает, что получившие травмы дети младше Алисы.

О ситуации уже успел высказаться отец вундеркинда Евгений Тепляков. На своем YouTube-канале мужчина заявил, что обвинения раздуты. Он считает, что произошедшее получило широкую огласку только благодаря хейтерам, которые не любят его большую семью.

«Естественно, Алису после этого изъяли, поместили в спецприемник, где отобрали у нее аттестат и отправили в первый класс», - с иронией отреагировал на обвинения в адрес дочери Тепляков.

К слову, семья Тепляковых довольно часто попадает в скандалы. Осенью 2024 года СМИ писали, что Евгений напал на пенсионерку на детской площадке. После выдвинутых обвинений в свой адрес мужчина заявил, что пожаловавшаяся на него соседка следит за ним и предвзято относится к многодетным.

Ранее отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой заявил, что ее преследует педофил.