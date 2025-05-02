На берегу нашли лодку и детский сапожок: братья 10 и 7 лет утонули в озере 1 Мая

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних братьев в Омской области. Тела мальчиков обнаружили в озере Большой Бурень, передает Telegram-канад Mash Siberia.

По данным журналистов, трагедия произошла в День весны и труда. Мальчики 10 и 7 лет пошли гулять у села Слободчики. Через полчаса их мама забеспокоилась и отправилась на поиски детей. Позже к ним подключились полицейские и местные.

Вечером поиски завершились. Бездыханные тела братьев нашли в пяти метрах от берега, на котором лежала старая перевернутая лодка и детский сапожок.

Из-за чего погибли несовершеннолетние, пока не известно. Причина их смерти установят в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Подмосковье двое детей погибли на водоеме. Они провалились под лед. На их телах не обнаружили следы насильственной смерти.