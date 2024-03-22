На Бали задержали россиянку, отказавшуюся оплачивать туристические услуги

На Бали задержали россиянку, которая отказывалась оплачивать туристические услуги: ночевки в отеле, спа и питание в ресторанах. Женщина находится в Индонезии с 23 февраля.

Подробности приводит сайт aif.ru со ссылкой на агентство Antara.

По его информации, задержанной 51 год. 23 марта ее виза истекает. Женщину с большой долей вероятности депортируют.

На туристку пожаловались в полицию местные жители. Они утверждали, что та не раз отказывалась платить за спа-услуги, ночевала в отеле без разрешения, заставив служащих гостиницы пустить ее спать.

Полицейские пытались пообщаться с путешественницей и обсудить ее поведение. В разговоре россиянка вела себя агрессивно.

Ранее группа «Би-2» оказалась в миграционной тюрьме в Таиланде. В итоге музыкантам удалось улететь в Израиль. За помощь в депортации артисты благодарили посольство США, главу МИД Израиля Исраэля Каца, а также дипломатов из стран Европы.