На Алтае водитель обнаружил на дороге труп и спрятал его в лесу на месяц

На Алтае водитель обнаружил на дороге труп незнакомого мужчины, испугался, положил его в багажник и спрятал в лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло недалеко от села Хомутино в Алтайском крае. Водитель грузовика ночью 20 февраля нашел на дороге труп мужчины. Испугавшись, он погрузил тело в багажник и вывез в лес, где спрятал. 13 марта мужчина пришел в полицию и обо всем рассказал.

Сотрудники полиции отправились на указанное мужчиной место в лесу и нашли там замерзший труп мужчины. Его личность удалось установить, он числился пропавшим без вести с 19 февраля. Труп направили на экспертизу, причины смерти будут установлены после вскрытия. Внешних повреждений и следов насилия на теле не зафиксировано.

Водитель был доставлен в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля.

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