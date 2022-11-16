Катание на ватрушке обернулось для двухлетнего малыша травмой головы

Жители Москвы и области с появлением первого снега начали доставать санки и бежать на улицу лепить снежки. Но многие не догадываются, как опасны могут быть зимние развлечения. Двухлетний малыш во время катания на ватрушке получил травму головы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 15 ноября в Солнечногорске. Ребенок проводил время на улице. Он неудачно упал и повредил себе голову. По данным канала, малышу не понадобилась госпитализация. Врачи отпустили его домой и дали родителям несколько советов.

Специалисты предупреждают, что при катании на тюбингах – «ватрушках» нужно соблюдать правила безопасности. Нельзя кататься на горках с высоким уклоном, с деревьями и кустарниками, а тем более с трамплинами. Рекомендуется не привязывать ватрушку к снегокату или к другим тюбингам.

Кроме того, родителям необходимо подобрать ватрушку подходящего размера. Нужно учитывать, что ребенку придется поднимать ее в гору. Также лучше выбрать для катания специально отведенные места, которые есть в многочисленных парках.

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