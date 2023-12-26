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СЛУЧИЛОСЬ
13:40, 26 декабря 2023
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На Алтае отец почти полгода насиловал родную дочь

РЕН ТВ: в Алтайском крае отец почти полгода насиловал 12-летнюю дочь.

На Алтае отец почти полгода насиловал родную дочь

© Pixabay.com

Жителя Барнаула заподозрили в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

Как пояснил собеседник телеканала, девочка не была знакома со своим родным отцом и жила с матерью и отчимом. После ее познакомили с родителем, и он предложил приютить дочь, когда у семьи возникли финансовые проблемы: в квартире, где она проживала с матерью, отключили электричество.

12-летняя девочка переехала в квартиру к отцу и своей бабушке. Там она заняла отдельную комнату. Но отец, по предварительным данным, надругался над ней, а после начал насиловать раз в три дня. Все это продолжалось с сентября по декабрь 2023 года.

За это время состояние девочки серьезно ухудшилось, и она стала плохо себя чувствовать. Сейчас ребенок наблюдается у медиков — у нее подозревают инфекцию и изменения в области гинекологии.

Ранее в Петербурге работника табачной компании заподозрили в изнасиловании школьницы.

Источник:РЕН ТВ
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
насилие
дети
Алтай
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