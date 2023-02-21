На Алтае мать сожгла ребенка в попытке изгнать из него бесов

Трагический инцидент произошёл в одном из посёлков городского типа Алтайского края.

Во время прогулки со своей полуторагодовалой дочерью, мать на глазах у прохожих облила детскую коляску керосином, а затем подожгла её.

Находящаяся в коляске девочка погибла, а немедленно задержанная мать-убийца объяснила неадекватный поступок тем, что хотела «изгнать из ребёнка бесов».

Телеканал РЕН-тв сообщает, что в семье числятся ещё двое несовершеннолетних детей, а сама семья уже давно состоит на учёте как неблагополучная.

Также известно, что на момент совершения преступления женщину уже лишили родительских прав, однако решение суда вступит в силу только в начале грядущей Весны.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 15-летний подросток изнасиловав 13-летнюю сестру, заразил половой инфекцией.