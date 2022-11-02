11:51, 02 ноября 2022
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На Алтае 15-летний подросток изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил половой инфекцией
В Алтайском крае 15-летний подросток изнасиловал сестру. На приеме у гинеколога выяснилось, что у девочки венерическое заболевание, которым заразил родственник.
Инцидент произошел в селе Зимино. Потерпевшей оказалась 13-летняя девочка.
В ходе разбирательств правоохранители узнали, что несовершеннолетняя систематически подвергалась насилию.
Парня задержали. Другие обстоятельства устанавливаются.
ФОТО: Freepik.com