На Алтае каякеры спасли женщину и двоих детей, которых смыло из рафта

10 июня в Чемальском районе республики Алтай каякерам, которые оказались рядом, удалось спасти женщину и двоих детей, которых смыло волной и понесло по течению.

Об этом сообщает kp.ru.

Как сообщает один из спасителей, Рустам Модоров, он услышал крики, а затем увидел женщину, за которой был неперевернутый рафт. Когда мужчина приплыл к туристке, она закричала, что впереди ее дети и их нужно спасти в первую очередь.

Тогда он быстро привез мать к берегу, а его коллега Егор Сапрыхин бросил спасательное средство.

После этого Рустам сразу же поплыл за детьми. Брат и сестра были уже синие от холодной воды. Тогда каякер попросил их схватиться за ручки каяка и они направились к берегу.

Из-за очень сильного течения к спасателю присоединился другой каякер Влад Кутенко. Вдвоем им удалось вытащить детей на сушу, далее они стали оказывать им первую помощь и растирать замерзшие части тела.

Инструкторы, которые отправили семью в этот рафт, улыбались. Оказалось, что они работают сами на себя.

«Мне было непонятно, почему эти парни в такую большую воду взяли детей на сплав, почему вообще пошли без страховки, почему не предприняли ничего, чтобы догнать выпавшую женщину с детьми?» — возмущается Рустам.

Как добавил Рустам, в тот день из-за большой воды организаторы сплава в их фирме пригласили сразу трех каякеров, которые объезжали опасные места по берегу.

Спасатель также добавил, что семья погибла бы не от камней, а от переохлаждения в ледяной Катуни, однако, к счастью, они оказались рядом и все обошлось.

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