На Алтае депутат получил срок за изнасилование 14-летней племянницы своей жены

На Алтае депутат получил уголовный срок за изнасилование 14-летней племянницы своей жены. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным источника, в 2019 году 14-летняя девочка стала жертвой развратных действий со стороны мужчины. О пережитом потерпевшая смогла рассказать только через два года.

Депутат отказался от дачи показаний, однако правоохранительные органы собрали доказательства, которые суд учел. В результате этого жителя Алтая признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также мужчину лишили права занимать определенные должности на 5 лет.

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